Новые вагоны с кондиционерами, душевыми и сейфами поступили в Читу

Поступило 10 современных вагонов



Партия из десяти комфортабельных вагонов нового модельного ряда поступила в Читу для пополнения составов пассажирского поезда №69/70 Чита – Москва, об этом сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги.



- Новые вагоны оснащены системами очистки и обеззараживания воздуха, видеонаблюдения, электронными табло, розетками и USB-разъёмами для подзарядки электронных гаджетов. Санитарные комнаты оборудованы экологически чистыми туалетными комплексами, душем, пеленальным столиком, бесконтактными автоматами подачи мыла и воды, сушкой для рук. В купе установлены индивидуальные сейфы и светильники. Новый подвижной состав выполнен в виде двухвагонного сцепа. Герметичные переходы обеспечивают удобство при передвижении пассажиров по поезду. Благодаря современным планировочным решениям в сцепе организованы дополнительные зоны общего пользования, – рассказали в ЗабЖД.



В настоящее время в поезде №69/70 Чита – Москва эксплуатируется 41 вагон нового модельного ряда, который поступил в течение 2020 года. Поступление ещё 84 таких вагонов ожидается к концу февраля 2021 года. С вводом их в эксплуатацию подвижной состав ежедневных пассажирских поездов 69/70 Чита – Москва будет полностью обновлён.

