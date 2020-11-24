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Лидер федерации этноспорта Бурятии начинал карьеру с дворового инструктора

Лидер федерации этноспорта Бурятии начинал карьеру с дворового инструктора
Общество,  Фото:страница Алексея Гыргенова
«Закинули на самый сложный участок – Батарейку», - вспоминает Алексей Гыргенов

Президент федерации этноспорта Бурятии Алексей Гыргенов отреагировал на новость о престижной награде, которую получил улан-удэнец Павел Клюев за развитие массового футбола. Как сообщал «Байкал-Daily», Клюев занял третье место по итогам премии UEFA Grassroots Awards за достижения в массовом футболе в номинации «Лучший лидер».

Алексей Гыргенов рассказал, что давно знаком с Павлом. Оказывается, когда-то оба они работали дворовыми инструкторами. Президент федерации этноспорта рассказал на своей странице в Facebook об этой части своей биографии.

- Моя официальная трудовая карьера началась с дворового инструктора. Закинули на самый сложный участок – район Батарейка. Все дети были уличными пацанами. Тогда директором школы номер 9 был Баир Самданович. Он выделил три дня в спортзале, это было шикарно по тем временам. Ребятишки (зачастую слово не скажи – будут огрызаться) с удовольствием ходили. Весной и летом на улице играли, - поделился Гыргенов.

Ребята под его руководством часто обыгрывала в футбол многие дворовые команды. Но только не команду Павла Клюева. «Его воспитанники всегда были выше на голову в плане тактики», - вспоминает Алексей Гыргенов.

- На Батарейке, помню, детям включил фильм «Тренер Картер». Использовал нестандартные, через просмотр фильмов, методы, - рассказал он о своей работе.

Алексей признался, что сильный эмоциональный удар получил, когда один из мальчишек погиб, его зарезали на улице.

- Мы горевали с ребятами. Ощущение, что не смог уберечь, оградить. Эти мальчишки, заставляют помнить, что они вырастают рано или поздно. И помнят лучшее, что им закладывали в голову, всегда будут благодарны! – заключил он.

Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре разбивание хребтовой кости получило статус официального национального вида спорта Бурятии. Это произошло во многом благодаря Алексею Гыргенову, который семь лет назад взялся за развитие этой национальной игры. А ведь до этого состязаний республиканского уровня по разбиванию хребтовой кости не проводилось вовсе.



спорт дворовые инструкторы
 
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