В Улан-Удэ продолжается ликвидация аварийного жилья

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Программу переселения планируют завершить в 2024 году



Жилой дом по улице Бабушкина, 67 уже расселён в рамках первого этапа муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Улан-Удэ, признанного таковым до 1 января 2017 года». Программа реализуется благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда» и действует в столице Бурятии с прошлого года.



В настоящее время реализуется второй этап программы, по которому предусмотрен выкуп у собственников 165 помещений общей площадью 5363,64 кв. м в 24 аварийных многоквартирных домах. По всем ним приняты распоряжения изъять земельные участки под многоквартирные дома.



Сейчас специалисты администрации города вручают жильцам соглашения об изъятии помещений.



За 2021-2024 года в Улан-Удэ планируется расселить 819 жилых помещений общей площадью 23 601,42 кв. м. Полностью завершить программу переселения планируется в 2024 году.



Чтобы ускорить темп переселения горожан из аварийного жилищного фонда, было предложено решение о строительстве многоквартирных домов, вошедших в 3-6 этапы программы. На сегодня определяются земельные участки, подходящие для их строительства.



Отметим, адресная программа по переселению проходит в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Одна из ключевых целей нацпроекта – обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.



- Нацпроект «Жильё и городская среда» разработан минстроем России во исполнение указа президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и включает в себя четыре федеральных проекта: «Ипотека», «Жильё», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

