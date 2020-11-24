Программу переселения планируют завершить в 2024 году
Жилой дом по улице Бабушкина, 67 уже расселён в рамках первого этапа муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Улан-Удэ, признанного таковым до 1 января 2017 года». Программа реализуется благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда» и действует в столице Бурятии с прошлого года.
В настоящее время реализуется второй этап программы, по которому предусмотрен выкуп у собственников 165 помещений общей площадью 5363,64 кв. м в 24 аварийных многоквартирных домах. По всем ним приняты распоряжения изъять земельные участки под многоквартирные дома.
Сейчас специалисты администрации города вручают жильцам соглашения об изъятии помещений.
За 2021-2024 года в Улан-Удэ планируется расселить 819 жилых помещений общей площадью 23 601,42 кв. м. Полностью завершить программу переселения планируется в 2024 году.
Чтобы ускорить темп переселения горожан из аварийного жилищного фонда, было предложено решение о строительстве многоквартирных домов, вошедших в 3-6 этапы программы. На сегодня определяются земельные участки, подходящие для их строительства.
Отметим, адресная программа по переселению проходит в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Одна из ключевых целей нацпроекта – обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.
- Нацпроект «Жильё и городская среда» разработан минстроем России во исполнение указа президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и включает в себя четыре федеральных проекта: «Ипотека», «Жильё», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В Улан-Удэ продолжается ликвидация аварийного жилья
Общество, Фото:
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