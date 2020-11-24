Соревнования среди спортсменов с нарушениями слуха проходили во Владимире
Завершилось первенство России по вольной борьбе среди спортсменов с нарушениями слуха.
В республиканской спортивно-адаптивной школе сообщили, спортсмены из Бурятии завоевали две медали соревнований. Золото у Ивана Максимова (весовая категория 61 кг), серебро у Николая Капустина (весовая категория 86 кг).
Соревнования проходили с 21 по 23 ноября в городе Владимир.
Бурятские борцы завоевали две медали первенства России
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