Бурятские борцы завоевали две медали первенства России

Общество, Фото: предоставлено республиканской спортивно-адаптивной школой

Соревнования среди спортсменов с нарушениями слуха проходили во Владимире



Завершилось первенство России по вольной борьбе среди спортсменов с нарушениями слуха.



В республиканской спортивно-адаптивной школе сообщили, спортсмены из Бурятии завоевали две медали соревнований. Золото у Ивана Максимова (весовая категория 61 кг), серебро у Николая Капустина (весовая категория 86 кг).



Соревнования проходили с 21 по 23 ноября в городе Владимир.





