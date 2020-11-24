Урожайность зерна в Бурятии увеличилась до 15,8 ц/га

Это самый высокий показатель за последние 24 года
Минсельхозпрод Бурятии подвёл предварительные итоги сельскохозяйственного года. По словам зампреда правительства по АПК Дабы-Жалсана Чирипова, несмотря на сложные погодные условия, аграрии смогли получить достойный урожай в этом году. Этому способствовал комплекс принятых правительством республики управленческих решений.
- Нашим аграриям удалось собрать 96 тысяч тонн, что на 4,3% выше уровня прошлого года. Урожайность зерна составила 15,8 центнеров на гектар. Это самый высокий показатель за последние 24 года. Такой прирост обеспечен в первую очередь за счёт использования современных технологий, соблюдения агротехнических требований, технического оснащения хозяйств, грамотного планирования в хозяйствах и организации проведения всех сезонных полевых работ. Несмотря на тяжёлую ситуацию с коронавирусом, наша отрасль удержала свои позиции. Сельское хозяйство – это производство непрерывного цикла, оно не может остановиться и уйти в самоизоляцию. Проблема как нельзя лучше высветила преимущество производства на земле, когда отрасль может самостоятельно произвести всё необходимое для собственного функционирования, - подчеркнул заместитель председателя правительства Бурятии по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий - министр сельского хозяйства и продовольствия РБ Даба-Жалсан Чирипов.
Общая уборочная площадь зерновых – 60928 га. Средняя урожайность по республике выросла на 12% и составила 15,8 ц/га. Основными лидерами по валовому сбору зерновых стали традиционно три района: Бичурский район (20286 тонн), Тарбагатайский район (18786 тонн), Мухоршибирский район (17363 тонн). В совокупности ими получено 58,6% всего валового сбора в регионе или 56 435 тонн.
Среди товаропроизводителей, благодаря которым муниципалитеты попали на лидирующие позиции, можно выделить следующую тройку: ООО «Куйтунское» 26,6 ц/га, КФХ Николаев Б.Е. 26,3 ц/га (Тарбагатайский район), ООО «Победа» 25 ц/га (Бичурский район).
- Однако из-за отсутствия осадков в этом году пострадали Кабанский и Курумканский районы, что отразилось на итогах уборочной. Так по республике наименьшая урожайность зерновых отмечена в ООО «Арбижил» Курумканского района 4,9 ц/га, СПК «Твороговское» 5,0 ц/га, ФГУП Байкальское 6,0 ц/га Кабанского района, - сообщает пресс-служба минсельхозпрода РБ.
Урожайность зерна в Бурятии увеличилась до 15,8 ц/га
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