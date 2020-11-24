В Бурятии в декабре возможен сход лавин

В республике опубликовали прогноз ЧС на грядущий месяц



Главное управление МЧС по Бурятии представило среднесрочный прогноз возможных ЧС на декабрь 2020 года.



Возможен сход лавин свежевыпавшего снега в Муйском и Северо-Байкальском районах.



Также возможны землетрясения с магнитудой 4,5. Наиболее вероятны сейсмические события в Баргузинском, Баунтовском, Кабанском, Муйском, Окинском, Северо-Байкальском и Тункинском районах.



Санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике, по прогнозам, останется напряжённой, в связи с распространением коронавируса. Также прогнозируется сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.



Массовых инфекционных заболеваний среди домашних животных и птиц на территории республики не прогнозируется.



Сохраняется риск возникновения происшествий на реках и озёрах. В зону риска попадают рыболовы, при несоблюдении мер безопасности при ловле рыбы. Возможен провал людей и техники под лёд.



Отопительный сезон в республике в самом разгаре, поэтому возрастает вероятность возникновения аварийных ситуаций на коммунальных системах теплоснабжения, водоснабжения, канализации.



Сохранится риск возникновения чрезвычайных ситуаций на автодорогах. Наибольшее количество происшествий прогнозируется на опасных участках дорог республики, а также в Улан-Удэ. Источником происшествий могут стать нарушение правил дорожного движения, сложные погодные условия, гололедица, снежные накаты.



Опасными и сложными участками дорог федерального значения в Бурятии являются пять участков: Р-258 «Байкал»: 223-336 км (Кабанский район), 413-422 км (Прибайкальский район), 486-492 км (Тарбагатайский район), 512-520 км (Мухоршибирский район); А-340: 99 -105 км (Селенгинский район).



Опасными и сложными участками дорог регионального значения являются девять участков: Р-438: 19-45 км (Прибайкальский район – перевал Пыхта), 115-121 км (Прибайкальский район перевал Хаим), 285-295 км (Баргузинский район); Р-436: 90-93 км (Хоринский район – перевал Шанатский); Р-441: 10-34 км (Мухоршибирский район – перевал Заган); Р-440: 62-63 км (Селенгинский район); 170-172 км (Джидинский район –перевал Капитанка); 81К-021: 34-47 км (Кижингинский район – перевал Бадинский); 81К-030: 34-51 км (Северо-Байкальский район – перевал Даван).

