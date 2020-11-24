Народное голосование продлится до 2 декабря включительно
Забайкальские полуфабрикаты, продукция из кедрового ореха и чаговый чай участвуют в первом национальном конкурсе региональных брендов-продуктов питания «Вкусы России» от Забайкальского края.
- Забайкалье на конкурсе представляют борзинские пельмени – мясо для них производится на собственных фермах, а мука для теста изготавливается из пшеницы, которая также выращена на забайкальской земле. Ещё один конкурсант от региона - шерловогорские мясные полуфабрикаты, которые ведут свою историю с 1997 года. Забайкальский чаговый чай, содержащий полезные вещества и микроэлементы, тоже борется за выход в финал. Кроме того, от Забайкалья на конкурсе представлен забайкальский кедровый жмых и кедровая мучка с их полезными свойствами, - сообщили в пресс-службе правительства края.
Народное голосование продлится до 2 декабря включительно. С 9 по 20 декабря состоится объявление финалистов. По итогам конкурса минсельхоз сформирует масштабную карту вкусов России и запустит программу комплексной поддержки и продвижения уникальных отечественных продуктов питания.
Как сообщал «Байкал-Daily», за звание лучшего регионального бренда страны также борются пять номинантов Бурятии: травяные чаи, боргойское мясо, облепиха, байкальская сера и, конечно же, национальное бурятское блюдо – буузы.
Забайкалье выдвинуло пельмени, жмых и чай на «Вкусы России»
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