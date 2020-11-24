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В Улан-Удэ старому зданию Нацбиблиотеки добавят этаж

В Улан-Удэ старому зданию Нацбиблиотеки добавят этаж
Общество,  Фото:минкультуры Бурятии
Реконструкция обойдётся почти в 600 миллионов рублей

В Улан-Удэ идёт комплексная реконструкция старого здания Национальной библиотеки Бурятии. Реконструкция здания 1969 года постройки включает в себя частичную перепланировку и усиление конструкций здания, сообщили в минкультуры Бурятии.

Также предусматривается строительство четвёртого этажа, где будут размещены читательские залы.

Сейчас выполняют строительные работы, вроде усиления фундаментов под существующие кирпичные стены и усиление перекрытий, где будут располагаться стеллажи.

— На реконструкцию старого корпуса Национальной библиотеки направлено из федерального и регионального бюджетов более 595 млн рублей, — сообщила министр культуры Бурятии Соелма Дагмаев.

Строительство четвёртого этажа планируется выполнить до конца третьего квартала 2020 года.

Книжный фонд библиотеки составит более 1,5 миллионов томов, количество пользовательских мест – 1030.

Как сообщал «Байкал-Daily», летом состоялось открытие нового корпуса Национальной библиотеки. В режиме видеосвязи президент России Владимир Путин поздравил Бурятию с открытием. В новом семиэтажном корпусе, получившем литер «Б», разместились абонемент, каталожный зал, учебный компьютерный класс, региональный центр президентской библиотеки имени Ельцина, музыкальная гостиная, отдел литературы по искусству, центр доступа к социально-значимой информации, сектор оцифровки и отдел редкой книги.

После перемещения книжного фонда в новый корпус, в 2020 году началась реконструкция старого корпуса библиотеки.

В Национальной библиотеке находится полная коллекция краеведческих и национальных документов.
строительство национальная библиотека
 
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