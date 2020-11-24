На протяжении двух лет не обнаруживается превышений нормативов по содержанию мышьяка или ртути
За девять месяцев этого года в Бурятии исследовано 405 проб овощей.
Продукции, не отвечающей требованиям по физико-химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям, не обнаружено. 3% исследованной продукции не соответствовало по санитарно-химическим показателям (содержание нитратов).
- Отметим, что на протяжении последних двух лет не обнаруживается превышений гигиенических нормативов по содержанию мышьяка, ртути, свинца, кадмия, пестицидов; радионуклидов, ГМО, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
В Бурятии 3% исследованных овощей содержали нитраты
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