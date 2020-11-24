Читинка простояла на гвоздях больше часа

Рекорд попадёт в книгу рекордов Гиннесса



Новый рекорд по самому массовому стоянию на гвоздях зафиксирован 27 октября в Санкт-Петербурге – 151 человек из 38 городов России простояли на гвоздях официально заявленное время: 1 час, 11 минут и 11 секунд. Об этом 24 ноября рассказала одна из соавторов рекорда, читинка Светлана Муравлёва.



- Я проживала эти события, послевкусие на всей уровнях, было всё: радость и слезы, сомнения и уверенность, восторг и благодарность. Огромное спасибо от сердца за вашу команду, за создание этого удивительного Круга, за раскрытие нового видения практики, новых возможностей и перспектив. Теперь и город Чита есть в этом рекорде, - поведала Светлана Муравлёва.



Рекорд официально зафиксирован и будет опубликован до 14 декабря. Все участники получат соответствующие сертификаты. Об этом сообщает управление информационных коммуникаций Забайкальского края.

