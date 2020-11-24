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В Иркутской области проходит «Противостихийная экспедиция»

В Иркутской области проходит «Противостихийная экспедиция»
Общество,  Фото:пресс-служба минмолодёжи Иркутской области
Добровольцев учат помогать МЧС во время стихийных бедствий

«Противостихийная экспедиция» стартовала 20 ноября в семи муниципальных образованиях Иркутской области. Образовательная программа для добровольцев в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий пройдёт с 20 по 28 ноября в Иркутске, Усолье-Сибирском, Зиме, Тулуне, Нижнеудинске, Тайшете и Байкальске, пострадавших в 2019 году от стихийных бедствий.

- Цель экспедиции – научить волонтёров действовать в режимах ЧС, сформировать мобилизационный резерв добровольцев в сфере ликвидации последствий стихийных бедствий в рамках развития добровольных пожарно-спасательных команд Иркутской области. Во время обучения планируется подготовить 500 добровольцев для оказания содействия ГУ МЧС России в случае возникновения стихийных бедствий природного и техногенного характера, - сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области.

Участников экспедиции ждут тренинг по развитию лидерских навыков, мастер-класс по оказанию первой доврачебной помощи и тушению пожаров, лекции и практические занятия по разбору завалов, знакомство с пожарной техникой и снаряжением добровольных пожарных команд, а также встреча с представителями органов местного самоуправления, ГУ МЧС России по Иркутской области и подразделений пожарной охраны.

По окончании образовательной программы члены экспедиции получат сертификат «Участника Экспедиции».
Иркутская область ЧС волонтеры добровольчество тренинг обучение МЧС
 
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