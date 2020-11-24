В Бурятии на 98-м году жизни скончался ветеран

23 ноября скончался 97-летний ветеран Великой Отечественной войны, подполковник милиции в отставке Иннокентий Михайлович Михайлов. Об этом сообщили в МВД по Бурятии.







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До последнего времени ветеран активно участвовал в патриотическом воспитании молодёжи, встречался со школьниками, студентами, молодыми сотрудниками полиции, рассказывал о войне и службе.

В этом году 9 мая, в День Победы, для ветерана устроили концерт на улице под окнами его квартиры.







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