В Бурятии на 98-м году жизни скончался ветеран

23 ноября скончался 97-летний ветеран Великой Отечественной войны, подполковник милиции в отставке Иннокентий Михайлович Михайлов. Об этом сообщили в МВД по Бурятии.
Иннокентий Михайлович Михайлов родился 21 ноября 1923 года в селе Шапеньково Баргузинского района. Перед самой войной закончил семилетку и поступил на курсы учителей начальной школы. В 16 лет стал учить детишек в Сулхаринской начальной школе.
В феврале 1942 года был призван в ряды Советской армии и направлен в Тульское оружейно-техническое училище. Получив звание лейтенанта и специальность оружейного техника, был направлен на Калининский фронт под командованием маршала Конева.
В 64-м гвардейском полку 21-й гвардейской дивизии Третьей ударной Армии прошёл всю войну, освобождая Калининградскую область, Латвию, участвовал в ликвидации Курляндской группировки противника. Был контужен. Едва окрепнув, вернулся на передовую. Победу Михайлов встретил в латвийском портовом городе Вентспилс.
Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией».
В 1947 году старший лейтенант запаса Михайлов возвратился в родной дом, где его встретили мама, сестры, младший брат. Отец войну не пережил.
В 21 год Иннокентий Михайлович возглавил школу в родном селе.
Вновь вернулся к службе в 1953 году и восемь лет отслужил в органах госбезопасности. В 1959 году поступил на службу в МВД БурАССР на должность оперуполномоченного отдела Уголовного розыска.
В начале 70-х Иннокентий Михайлович стоял у истоков создания спецкомендатуры при Октябрьском отделе внутренних дел. В 1978 году ушёл в отставку в звании подполковника милиции.
До последнего времени ветеран активно участвовал в патриотическом воспитании молодёжи, встречался со школьниками, студентами, молодыми сотрудниками полиции, рассказывал о войне и службе.
В преддверии 75-летия Победы подполковник милиции в отставке принимал концерт в свою честь. В форме стоя на балконе своей квартиры, он подпевал артистам сводного ансамбля «Селенга» военнослужащих оркестровых подразделений общевойскового объединения Восточного военного округа, исполнившим песни военных лет. Всех участников и зрителей мероприятия фронтовик восхитил своей выправкой и жизнелюбием.
В этом году 9 мая, в День Победы, для ветерана устроили концерт на улице под окнами его квартиры.