Этот участок дороги находится в Слюдянском районе
Отрезок федеральной автомобильной дороги «Байкал» от посёлка Моты до посёлка Култук в Слюдянском районе Иркутской области является самым опасным для дальнобойщиков. Причина в том, что участок имеет сложный рельеф, множество крутых поворотов, затяжные подъёмы и спуски. Об этом сообщило ГУ МВД по Иркутской области.
По данным управления ГИБДД, за последние три года здесь произошло 28 ДТП с участием водителей большегрузов. Аварии унесли жизни 19 человек. Ещё 40 были травмированы.
Инспекторы дорожной полиции отмечают, что в списке участников ДТП водители из самых разных регионов: Краснодар, Татарстан, Новосибирск, Дагестан, Челябинск, Екатеринбург, Ульяновск, Курган, Чита, Красноярск и др.
Средний водительский стаж пострадавших или погибших дальнобойщиков порядка 20 лет, а каждый четвёртый имел опыт вождения от 30 до 36 лет. Многие из них впервые следовали транзитом через Иркутскую область.
- Причинами абсолютного большинства происшествий, как правило, становится человеческий фактор, в том числе неправильное использование систем торможения, приводящее к их износу и утрате возможности контроля за управлением транспортным средством, - поясняют в полиции.
В Иркутской области назвали самый опасный для фур участок трассы «Байкал»
Общество, Фото:
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