Экскурсовод из Прибайкалья победил на конкурсе заповедных территорий

В конкурсе минприроды России участвовало 59 ФГБУ



Награждены победители первого профессионального конкурса особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения «Золотая тропа России». На конкурс поступила 131 заявка от 59 учреждений, осуществляющих управление особо охраняемыми территориями.



В номинации «Лучший экскурсовод ООПТ» первое место занял Андрей Таничев, сотрудник отдела познавательного туризма ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Иркутской области.



- Признание – заслуженное: Андрей Таничев работает профессиональным экскурсоводом более 20 лет, имеет множество публикаций по теме путешествий в Прибайкалье и ближайших к нему регионов, постоянно повышает свою квалификацию, получил немало профильных наград, - рассказали в «Заповедном Прибайкалье».



Церемония награждения победителей конкурса особо охраняемых природных территорий прошла в рамках торжественного закрытия всероссийского съезда директоров ООПТ в городе Железноводск Ставропольского края. Финалистов проекта, направленного на развитие экологического туризма в России, поздравили и вручили им памятные дипломы. Об этом сообщает пресс-служба минприроды РФ.





