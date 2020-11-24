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В Улан-Удэ выбрали лучшее студенческое общежитий

В Улан-Удэ выбрали лучшее студенческое общежитий
Общество,  Фото:пресс-служба БГУ
Гран-при получило общежитие БГУ

В Улан-Удэ с октября по ноябрь проходил городской смотр-конкурс студенческих общежитий «Мы ходим в гости». В онлайн-конкурсе принимали участие студенческие общежития высших и профессиональных учебных заведений столицы Бурятии.

По итогам смотра второе общежитие Бурятского госуниверситета получило гран-при и подарочный сертификат на сумму 25000 рублей. Первое место заняло общежитие Бурятского аграрного колледжа имени М.Н. Ербанова. Вторым стало общежитие Байкальского колледжа туризма и сервиса. Третье место досталось общежитию Байкальского колледжа недропользования. Об этом сообщает пресс-служба БГУ.


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