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Гиревик из Бурятии о мировом рекорде: «Эмоции вообще зашкаливают»

Гиревик из Бурятии о мировом рекорде: «Эмоции вообще зашкаливают»
Общество,  Фото:предоставлено минспорта Бурятии
Сборная Бурятии прилетела в Улан-Удэ с чемпионата мира

Сегодня утром сборная Бурятии по гиревому спорту прилетела с чемпионата мира, который проходил в Санкт-Петербурге, сообщили в минспорта республики.

Всего гиревики республики привезли 11 медалей чемпионата мира.

Как сообщал «Байкал-Daily», золото чемпионата мира завоевал Андрей Рассадин. Он также побил мировой рекорд. В дисциплине двоеборье в весовой категории до 73 кг спортсмен из Бурятии в толчке зафиксировал 132 подъёма, а в рывке выполнил 203 подъёма. С новым мировым рекордом Андрей Рассадин стал чемпионом мира в этой дисциплине.

- Круто на самом деле. Это мой первый мир, первый чемпионат мира, сразу победа, ещё и рекорд мира. Эмоции вообще зашкаливают. Сейчас они в дороге остались. Но в целом, было очень круто, - поделился сегодня впечатлением о своей победе Андрей Рассадин.

Также Сергей Каргин из Бурятии выиграл первенство мира среди юниоров, Валерий Карпов стал лучшим среди любителей, а Александр Усольцев выиграл золото среди ветеранов.


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