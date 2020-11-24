Сборная Бурятии прилетела в Улан-Удэ с чемпионата мира
Сегодня утром сборная Бурятии по гиревому спорту прилетела с чемпионата мира, который проходил в Санкт-Петербурге, сообщили в минспорта республики.
Всего гиревики республики привезли 11 медалей чемпионата мира.
Как сообщал «Байкал-Daily», золото чемпионата мира завоевал Андрей Рассадин. Он также побил мировой рекорд. В дисциплине двоеборье в весовой категории до 73 кг спортсмен из Бурятии в толчке зафиксировал 132 подъёма, а в рывке выполнил 203 подъёма. С новым мировым рекордом Андрей Рассадин стал чемпионом мира в этой дисциплине.
- Круто на самом деле. Это мой первый мир, первый чемпионат мира, сразу победа, ещё и рекорд мира. Эмоции вообще зашкаливают. Сейчас они в дороге остались. Но в целом, было очень круто, - поделился сегодня впечатлением о своей победе Андрей Рассадин.
Также Сергей Каргин из Бурятии выиграл первенство мира среди юниоров, Валерий Карпов стал лучшим среди любителей, а Александр Усольцев выиграл золото среди ветеранов.
Гиревик из Бурятии о мировом рекорде: «Эмоции вообще зашкаливают»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сборная Бурятии прилетела в Улан-Удэ с чемпионата мира
Соответствующие ограничительные меры внесены в указ губернатора
Антиковидная плазма считается одним из эффективных способов лечения
Она поделилась, что любит находиться на сборах
«Не соответствует масштабам», - говорят горожане
Местные жители боятся за своих детей из-за мчащихся большегрузов
В соседнем регионе на 307 случаев заболевания больше, чем в республике
Коронавирус в Бурятии не сбавляет темпы
Мальчиков в детском совете меньшинство
«Природа сама создала рисунок», - отмечают местные жители
О замеченных нарушениях можно сообщить по телефону горячей линии
В колонии прошла викторина ко дню рождения сказочного героя
По числу заболевших на 100 тысяч населения Бурятия в тройку лидеров не вошла
В деле разбиралась прокуратура
Владельцев организаций оштрафовали