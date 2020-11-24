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В Улан-Удэ проводят антинаркотический конкурс

В Улан-Удэ проводят антинаркотический конкурс
Общество,  Фото:pixabay.com
Победителей наградят ценными призами

В Улан-Удэ стартовала антинаркотическая акция «Мир лучше без наркотиков». В рамках мероприятия состоится конкурс рисунков (6+). К участию приглашаются дети в возрастных категориях: от 7 до 9 лет и от 10 до 14 лет.

Конкурс пройдёт в инстаграм-аккаунте городской дирекции парков. Его итоги подведут 27 ноября. Лучшие работы будут опубликованы в соцсетях, а двум победителям достанется ценные призы от спонсора.

Также во время акции состоится раздача антинаркотических памяток на территориях парков имени С.Н. Орешкова и «Юбилейный»

- Мероприятие проводится с целью пропаганды здорового образа жизни среди населения, формирования ответственного отношения к своему здоровью, привлечения внимания к профилактике наркомании, - сообщает пресс-служба дирекции.
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