В Улан-Удэ проводят антинаркотический конкурс

Победителей наградят ценными призами



В Улан-Удэ стартовала антинаркотическая акция «Мир лучше без наркотиков». В рамках мероприятия состоится конкурс рисунков (6+). К участию приглашаются дети в возрастных категориях: от 7 до 9 лет и от 10 до 14 лет.



Конкурс пройдёт в инстаграм-аккаунте городской дирекции парков. Его итоги подведут 27 ноября. Лучшие работы будут опубликованы в соцсетях, а двум победителям достанется ценные призы от спонсора.



Также во время акции состоится раздача антинаркотических памяток на территориях парков имени С.Н. Орешкова и «Юбилейный»



- Мероприятие проводится с целью пропаганды здорового образа жизни среди населения, формирования ответственного отношения к своему здоровью, привлечения внимания к профилактике наркомании, - сообщает пресс-служба дирекции.

