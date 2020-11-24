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Людмила Воронцова: «Рада, что выбрала путь под названием «Спорт»

Людмила Воронцова: «Рада, что выбрала путь под названием «Спорт»
Общество,  Фото:спортсменки Бурятии. Людмила слева
Она поделилась, что любит находиться на сборах

Бурятская спортсменка, чемпионка России 2019 года по боксу, серебряный призёр чемпионата мира-2019 Людмила Воронцова рассказала, что любит находиться на сборах.

- Вот очередной сбор подходит к концу. Недавно осознала, что я люблю пребывать на сборах. Во-первых, это режим, дисциплина, самоконтроль, во-вторых, ничто не отвлекает от тренировок и отдыха между ними. Зал под рукой, еда готовится, бельё стирается, комната убирается. Спи, ешь, тренируйся, - отмечает Людмила Воронцова в Instagram.

Также она призналась: «Я рада, что однажды выбрала этот путь под названием «Спорт», и очень люблю свою дорогу».

Как сообщал «Байкал-Daily», известная спортсменка переболела коронавирусом. По этой причине она пропустила чемпионат России, прошедший в Ульяновске.
спорт бокс
 
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