Она поделилась, что любит находиться на сборах
Бурятская спортсменка, чемпионка России 2019 года по боксу, серебряный призёр чемпионата мира-2019 Людмила Воронцова рассказала, что любит находиться на сборах.
- Вот очередной сбор подходит к концу. Недавно осознала, что я люблю пребывать на сборах. Во-первых, это режим, дисциплина, самоконтроль, во-вторых, ничто не отвлекает от тренировок и отдыха между ними. Зал под рукой, еда готовится, бельё стирается, комната убирается. Спи, ешь, тренируйся, - отмечает Людмила Воронцова в Instagram.
Также она призналась: «Я рада, что однажды выбрала этот путь под названием «Спорт», и очень люблю свою дорогу».
Как сообщал «Байкал-Daily», известная спортсменка переболела коронавирусом. По этой причине она пропустила чемпионат России, прошедший в Ульяновске.
Людмила Воронцова: «Рада, что выбрала путь под названием «Спорт»
Общество, Фото:
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