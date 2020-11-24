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Лучшим ветераном-легкоатлетом России стал спортсмен из Бурятии

Лучшим ветераном-легкоатлетом России стал спортсмен из Бурятии
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
В голосовании Геннадий Мармушев победил конкурентов с большим отрывом

Комиссия ветеранов всероссийской федерации лёгкой атлетики назвала лучших ветеранов 2020 года. Лучшим легкоатлетом-ветераном России в 2020 году стал спортсмен из Бурятии Геннадий Мармушев, сообщает пресс-служба минспорта РБ. Среди мужчин Геннадий Мармушев набрал 676 очков, опередив спортсмена из Тольятти Николая Михайлова почти на 400 очков.

- Геннадий Мармушев родился и вырос в сибирской глубинке, в небольшом городке Кяхта. С детских лет пристрастился к спорту, который стал верным спутником на всю жизнь. 32 года службы в армии. Полковник в отставке. Мастер спорта СССР. Трёхкратный чемпион мира среди ветеранов в кроссе. Фанат здорового образа жизни. В 2020 году, выступая в группе 70-74 года, принял участие во всех крупнейших ветеранских стартах года и неизменно выходил победителем: двукратный чемпион России в помещении в беге на 1500 м и 3000 м; чемпион России по бегу на 10 км по шоссе; победитель Кубка России в беге на 5000 м; двукратный победитель Кубка Дружбы в Адлере на дистанциях 1500 м и 5000 м, - рассказывает о победителе паблик «Лёгкая атлетика. Ветераны».

Также подведены итоги в номинациях «Лучший организатор ветеранского легкоатлетического движения России» и «Лучшая легкоатлетка-ветеран России» в 2020 году. По итогам в номинации «Лучший организатор ветеранского легкоатлетического движения России» победил президент федерации ветеранов лёгкой атлетики Иркутской области Дмитрий Беликов, набрав 378 очков и значительно опередив своих конкурентов.

По информации минспорта Иркутской области, Дмитрий Беликов ведёт активную работу по развитию ветеранского легкоатлетического движения в регионе, организовывает и проводит соревнования, в том числе кубок Сибири и Дальнего Востока по лёгкой атлетике среди ветеранов, сам участвует в межрегиональных, всероссийских и международных турнирах. Сегодня сборная команда Иркутской области на базе клуба «Байкал-Иркут» является одной из сильнейших в России.

Лучшей легкоатлеткой-ветераном России признана спортсменка из Подмосковья Анна Никитенко. Стоит отметить, что Анна Никитенко как и Геннадий Мармушев выступает за иркутский клуб «Байкал-Иркут».
Бурятия спорт легкая атлетика
 
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