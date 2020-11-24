Жители посёлка в Бурятии жалуются на скоростные «КамАЗы»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Местные жители боятся за своих детей из-за мчащихся большегрузов



Жители посёлка Селенгинск Кабанского района Бурятии жалуются на «КамАЗы», которые, по их словам, ездят на высокой скорости. Обращение опубликовали в группе «Кабанск-инфо. 24/7».



- По ул. Лесной с карьера у нас ездят на высокой скорости «КамАЗы». Здесь почти в каждом доме дети. В полицию я не однократно звонила по этому поводу, но это ненадолго, то есть «КамАЗы» спустя какое-то время начинали опять ездить на высокой скорости. Такое ощущение, что они никого не видят на дороге. Могут ли нам установить знак ограничения скорости 20 км/ч? – поинтересовалась местная жительница.



Администраторы группы «Кабанс-инфо» задали вопрос главе, руководителю администрации Селенгинска Владимиру Бурьяну.



- У ЗАО «Дорожник» есть лицензии на 3 карьера Вилюйский, Таёжный 1, Таёжный 2, выданные министерством природных ресурсов Бурятии. Для добычи песчано-гравийной смеси для ремонта федеральной трассы. Согласно утверждённой дислокации дорог ул. Лесная, Комсомольская, Рабочая, Трактовая являются автомобильными дорогами с движением грузового автотранспорта, ограничений по массе нет. Есть ограничение в скоростном режиме в границах населённых пунктов 60, - пояснил Владимир Бурьян.



Он отметил, что в 2018 году организация установила армейский мост через реку в районе Замельницы.



- Соблюдение скоростного режима – функционал ГИБДД, в настоящее время в Селенгинске нет камер отслеживания скоростного режима. Но администрация Селенгинска просила руководство компании ограничивать скорость движения большегрузных автомобилей при движении в населённом пункте до 40, но не все водители относятся с пониманием к данному требованию, - заключил Владимир Бурьян.



К жителям Селенгинска обратились с просьбой фиксировать превышение скорости на видео, пообещав передать данные руководству ГИБДД.





