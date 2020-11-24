 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 ноября

23 ноября

Популярное

Жители посёлка в Бурятии жалуются на скоростные «КамАЗы»

Жители посёлка в Бурятии жалуются на скоростные «КамАЗы»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Местные жители боятся за своих детей из-за мчащихся большегрузов

Жители посёлка Селенгинск Кабанского района Бурятии жалуются на «КамАЗы», которые, по их словам, ездят на высокой скорости. Обращение опубликовали в группе «Кабанск-инфо. 24/7».

- По ул. Лесной с карьера у нас ездят на высокой скорости «КамАЗы». Здесь почти в каждом доме дети. В полицию я не однократно звонила по этому поводу, но это ненадолго, то есть «КамАЗы» спустя какое-то время начинали опять ездить на высокой скорости. Такое ощущение, что они никого не видят на дороге. Могут ли нам установить знак ограничения скорости 20 км/ч? – поинтересовалась местная жительница.

Администраторы группы «Кабанс-инфо» задали вопрос главе, руководителю администрации Селенгинска Владимиру Бурьяну.

- У ЗАО «Дорожник» есть лицензии на 3 карьера Вилюйский, Таёжный 1, Таёжный 2, выданные министерством природных ресурсов Бурятии. Для добычи песчано-гравийной смеси для ремонта федеральной трассы. Согласно утверждённой дислокации дорог ул. Лесная, Комсомольская, Рабочая, Трактовая являются автомобильными дорогами с движением грузового автотранспорта, ограничений по массе нет. Есть ограничение в скоростном режиме в границах населённых пунктов 60, - пояснил Владимир Бурьян.

Он отметил, что в 2018 году организация установила армейский мост через реку в районе Замельницы.

- Соблюдение скоростного режима – функционал ГИБДД, в настоящее время в Селенгинске нет камер отслеживания скоростного режима. Но администрация Селенгинска просила руководство компании ограничивать скорость движения большегрузных автомобилей при движении в населённом пункте до 40, но не все водители относятся с пониманием к данному требованию, - заключил Владимир Бурьян.

К жителям Селенгинска обратились с просьбой фиксировать превышение скорости на видео, пообещав передать данные руководству ГИБДД.


грузовой транспорт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области корпоративы попали под запрет
В Иркутской области корпоративы попали под запрет
Общество, 24.11.2020
Соответствующие ограничительные меры внесены в указ губернатора
Переболевшие ковидом улан-удэнцы помогают выздороветь другим
Переболевшие ковидом улан-удэнцы помогают выздороветь другим
Общество, 24.11.2020
Антиковидная плазма считается одним из эффективных способов лечения
Людмила Воронцова: «Рада, что выбрала путь под названием «Спорт»
Людмила Воронцова: «Рада, что выбрала путь под названием «Спорт»
Общество, 24.11.2020
Она поделилась, что любит находиться на сборах
Улан-удэнцев смутила звезда на ёлке
Улан-удэнцев смутила звезда на ёлке
Общество, 24.11.2020
«Не соответствует масштабам», - говорят горожане
Жители посёлка в Бурятии жалуются на скоростные «КамАЗы»
Жители посёлка в Бурятии жалуются на скоростные «КамАЗы»
Общество, 24.11.2020
Местные жители боятся за своих детей из-за мчащихся большегрузов
Забайкалье обгоняет Бурятию по коронавирусу
Забайкалье обгоняет Бурятию по коронавирусу
Общество, 24.11.2020
В соседнем регионе на 307 случаев заболевания больше, чем в республике
В Бурятии установлен рекорд по числу умерших от ковида
В Бурятии установлен рекорд по числу умерших от ковида
Общество, 24.11.2020
Коронавирус в Бурятии не сбавляет темпы
В Бурятии появился детский общественный совет
В Бурятии появился детский общественный совет
Общество, 24.11.2020
Мальчиков в детском совете меньшинство
В Бурятии выпал снег в виде снежного барса
В Бурятии выпал снег в виде снежного барса
Общество, 24.11.2020
«Природа сама создала рисунок», - отмечают местные жители
В новых автобусах Улан-Удэ поддерживают комфортный тепловой режим
В новых автобусах Улан-Удэ поддерживают комфортный тепловой режим
Общество, 24.11.2020
О замеченных нарушениях можно сообщить по телефону горячей линии
В Улан-Удэ осуждённые женщины сделали Дедов Морозов
В Улан-Удэ осуждённые женщины сделали Дедов Морозов
Общество, 24.11.2020
В колонии прошла викторина ко дню рождения сказочного героя
Бурятия лидирует в ДФО по смертям от ковида за неделю
Бурятия лидирует в ДФО по смертям от ковида за неделю
Общество, 24.11.2020
По числу заболевших на 100 тысяч населения Бурятия в тройку лидеров не вошла
Жительницу Бурятии через суд обеспечат жильём
Жительницу Бурятии через суд обеспечат жильём
Общество, 24.11.2020
В деле разбиралась прокуратура

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^