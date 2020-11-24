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Забайкалье обгоняет Бурятию по коронавирусу

Забайкалье обгоняет Бурятию по коронавирусу
Общество,  Фото:pixabay.com
В соседнем регионе на 307 случаев заболевания больше, чем в республике

По данным на 24 ноября, за последние сутки в Забайкальском крае зафиксирован 266 новых случаев заражения коронавирусом. 165 из них пришлись на районы края. За все время уже 17 903 случая COVID-19 выявлены в регионе.

Ещё 415 пациентов вылечились от коронавируса в Забайкальском крае, общее число победивших болезнь составило 15 827. За сутки скончались шесть человек, общее число летальных случаев составило 279.

В моностационарах края в тяжёлой форме проходят лечение 125 человек, к аппарату ИВЛ подключены 57 человек. Как показывает статистика, это пациенты старше 65 лет, с хроническими заболеваниями, в первую очередь – лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом и другими заболеваниями.

- Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Вся ситуация в круглосуточном режиме контролируется оперативным штабом под руководством Александра Осипова. Принимаются дополнительные меры по усилению амбулаторного звена, поддержанию запаса необходимых препаратов, наращиванию коечного фонда, подготовке и обучению медицинских работников, - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Также по поручению главы региона руководители органов исполнительной власти Забайкальского края проверили в районах края учреждения здравоохранения по организации работы в борьбе с COVID-19.

Удалось стабилизировать ситуацию в Чите. Как отмечают специалисты регионального Роспотребнадзора, на сегодня наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией регистрируется в районах края.

Жители региона обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Забайкальцам, которым необходимо оставаться дома и соблюдать самоизоляцию, продолжают помогать волонтёры, они доставят еду и лекарства.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии коронавирус не сдаёт позиции. В последнее время ежесуточный прирост больных составляет порядка 270 человек. Общее случаев заражения на сегодня достигло 17 569.

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