В новых автобусах Улан-Удэ поддерживают комфортный тепловой режим

О замеченных нарушениях можно сообщить по телефону горячей линии



Недавно горожане сообщили в соцсетях о том, что пассажиры мёрзнут в салонах новых 42 городских автобусах ПАЗ. Специалисты МУП «Городские маршруты» разъяснили ситуацию.



По их словам, согласно нормативам, на рабочую смену одного автобуса в зимнее время выделяется 23 литра дизельного топлива на 100 километров пробега. Эта норма не должна вызывать дефицита топлива.



Отметим, что в новых автобусах установлено по три обогревателя. Также автобусы оснащены датчиками уровня топлива для оперативного контроля его расхода. С установлением более низких температур возможно увеличение норматива расхода топлива.



- Все водители ознакомлены с приказом и обязанностью поддерживать в салоне автобуса комфортный тепловой режим, - отмечают в МУП «Городские маршруты».



В случае, если водитель допускает нарушения требования, можно сообщить об этом по телефону горячей линии 45-45-53 либо в МУП «Городские маршруты» по телефону 44-97-11. Для принятия мер в сообщении необходимо указать государственный регистрационный знак автобуса и номер маршрута. Об этом сообщает городское управление по информационной политике.

