В колонии прошла викторина ко дню рождения сказочного героя
В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ прошла викторина, посвящённая Дню рождения Деда Мороза. В мероприятии участвовали три команды по шесть человек в каждой.
К празднику женщины сделали из подручных материалов фигурки Деда Мороза, который отмечает свой день рождения 18 ноября.
Также женщинам рассказали об истории праздника и продемонстрировали фильмы про Деда Мороза, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», с днём рождения Дедушку Мороза из Великого Устюга поздравлял Бурятский Сагаан Убгэн. Он записал для него видеообращение.
В Улан-Удэ осуждённые женщины сделали Дедов Морозов
Общество, Фото:
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