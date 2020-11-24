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Бурятия лидирует в ДФО по смертям от ковида за неделю

Бурятия лидирует в ДФО по смертям от ковида за неделю
Общество,  Фото:pixabay.com
По числу заболевших на 100 тысяч населения Бурятия в тройку лидеров не вошла

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), Бурятия находится на пятом месте по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения среди регионов Дальневосточного федерального округа. Показатель Бурятии составляет 1 728,3.

В ДФО, по информации на 23 ноября, количество выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения составляет 1 600,8 случаев. По данному показателю ДФО занимает второе место из восьми федеральных округов. Среди регионов Дальневосточного федерального округа тройку лидеров по численности выявленных инфицированных на 100 тысяч населения составляют Магаданская область (3 711,9 выявленных случаев), Камчатский край (2 264,1) и Сахалинская область (2 130,9). Наименьший показатель у Чукотского автономного округа –586,9.


Всего в России, по состоянию на 23 ноября, выявлено 2 114 502 случаев COVID-19 - это 1440 заболевших на 100 тыс. населения. 23,5% новых случаев протекают без клинических проявлений.

В Дальневосточном федеральном округе за весь период выявлено 131 813 случаев COVID-19, что составляет 6% от общего числа по России. Наибольший процент выявленных случаев за весь период приходится Хабаровский край (17%) и Приморский край (15%). Далее следуют Республика Саха (Якутия) (14%), Забайкальский край (13%) и Республика Бурятия (13%). Остальные регионы - 28% в совокупности.

За неделю в Дальневосточном федеральном округе было зафиксировано 225 летальных случаев. Из них наибольшее число в Бурятии - 79 человек. На втором месте – Забайкальский край - 46 человек, Республика Саха (Якутия) - 41 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера, 23 ноября, коронавирус в Бурятии обновил два рекорда. Впервые суточный прирост заражённых превысил 280 человек: за сутки диагноз подтвердили у 281 жителя республики. Также был поставлен печальный рекорд по числу умерших сутки. Накануне умерли сразу 11 человек, ранее самое большее число летальных исходов составляло 10.



коронавирус
 
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