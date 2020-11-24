Бурятия лидирует в ДФО по смертям от ковида за неделю

В ДФО, по информации на 23 ноября, количество выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения составляет 1 600,8 случаев. По данному показателю ДФО занимает второе место из восьми федеральных округов. Среди регионов Дальневосточного федерального округа тройку лидеров по численности выявленных инфицированных на 100 тысяч населения составляют Магаданская область (3 711,9 выявленных случаев), Камчатский край (2 264,1) и Сахалинская область (2 130,9). Наименьший показатель у Чукотского автономного округа –586,9.



