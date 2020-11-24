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Жительницу Бурятии через суд обеспечат жильём

Жительницу Бурятии через суд обеспечат жильём
Общество,  Фото:pixabay.com
В деле разбиралась прокуратура

В прокуратуру обратилась жительница севера Бурятии. Установлено, что женщине и её семье в 1983 году в связи со строительством Байкало-Амурской магистрали работодателем предоставлено временное жилье, которое в последующем признано непригодным для проживания.

Жилищной комиссией администрации Северо-Байкальского района принято решение о включении заявительницы в список по переселению не в первоочередном порядке, а на общих основаниях.

- Межрайонный прокурор в суд направил исковое заявление об установлении факта предоставления работодателем временного жилого помещения и обязании администрации муниципального образования включить заявительницу в список лиц, получающих жилье в первоочередном порядке, - сообщили в пресс-служба республиканской прокуратуры.

Суд удовлетворил иск. Решение суда не вступило в законную силу.
прокуратура
 
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