Жительницу Бурятии через суд обеспечат жильём

В деле разбиралась прокуратура



В прокуратуру обратилась жительница севера Бурятии. Установлено, что женщине и её семье в 1983 году в связи со строительством Байкало-Амурской магистрали работодателем предоставлено временное жилье, которое в последующем признано непригодным для проживания.



Жилищной комиссией администрации Северо-Байкальского района принято решение о включении заявительницы в список по переселению не в первоочередном порядке, а на общих основаниях.



- Межрайонный прокурор в суд направил исковое заявление об установлении факта предоставления работодателем временного жилого помещения и обязании администрации муниципального образования включить заявительницу в список лиц, получающих жилье в первоочередном порядке, - сообщили в пресс-служба республиканской прокуратуры.



Суд удовлетворил иск. Решение суда не вступило в законную силу.

