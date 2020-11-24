В Улан-Удэ пункты приёма и отгрузки древесины захламили территорию

Владельцев организаций оштрафовали



Как выяснила прокурорская проверка, два пункта приёма и отгрузки древесины Железнодорожном районе Улан-Удэ допустили расхождение данных об объёме отгруженной древесины, указанных в единой государственной автоматизированной информационной системе и квартальных отчётах. Документы были представлены в Республиканское агентство лесного хозяйства.



На территории организаций отходы древесины хранились на земле, отсутствовало оборудованное место для их накопления. Кроме того, не осуществлялся производственный экологический контроль, учёт образовавшихся отходов.



По представлениям прокуратуры района приняты меры к устранению нарушений законодательства, скорректированы данные отчётов об отгруженной древесине. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



Владельцы пунктов привлечены к административной ответственности, им назначены штрафы, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

