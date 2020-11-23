Озеро занимает девятую строчку рейтинга
Озеро Байкал - в десятке самых желанных направлений для поездок с детьми на новогодние каникулы. Это выяснилось в ходе опроса российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.
Сервис ко Всемирному дню ребенка, 20 ноября, опросил пользователей социальных сетей и выявил, куда они поедут с детьми на новогодние каникулы 2020 — 2021.
Большинство семей (25%) выбрали Ялту, чтобы отдохнуть в начале января 2021 с детьми. На втором месте — Сочи и Красная Поляна, 19.32%. «Бронзу» в рейтинге самых желанных городов для новогодних путешествий с детьми получил Санкт-Петербург — 18.18%.
По данным опроса, туристы с детьми также планируют с детьми поехать отдыхать в Казань (12.5%), Великий Устюг (7.95%), Карелию (5.68%), Калининград (4.55%), Приэльбрусье (3.41%), на озеро Байкал в Иркутской области (2.27%) и в Кострому (1.14%).
Девять самых желанных направлений для поездок с детьми на новогодние каникулы:
Ялта, 25%
Сочи и Красная Поляна, 19.32%
Санкт-Петербург, 18.18%
Казань, 12.5%
Великий Устюг, 7.95%
Карелия, 5.68%
Калининград, 4.55%
Приэльбрусье, 3.41%
Озеро Байкал в Иркутской области, 2.27%
Кострома, 1.14%.
Байкал в десятке желанных направлений для новогодних поездок с детьми
Общество, Фото:
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