Учителя Иркутска выступают за очное обучение

Почти 85 тысяч школьников Иркутска перешли на очное обучение



Почти 85 тысяч детей в 71 школе Иркутска полностью перешли на очную форму обучения. В дистанционном режиме сейчас продолжают заниматься 363 ученика из 14 классов в трёх школах города, сообщает администрация Иркутска.



– Педагогический состав выступает за то, что дистанционный режим отрицательно сказывается на качестве знаний обучающихся. В начальной школе данный режим обучения, в принципе, невозможен. А ещё дистант негативно влияет на уровень воспитанности школьников, – отметила директор средней № 14 Людмила Тучкова. – Кроме того, педагоги соблюдают масочный режим, также он рекомендован ученикам 9-11 классов.



– В школе соблюдаются все требования Роспотребнадзора. В кабинетах работают рециркуляторы, в местах общего пользования установлены ёмкости с дезинфицирующими средствами. На входе проводится термометрия, – рассказал заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Виталий Барышников. – Также отмечу, что в школах ведётся ежедневный мониторинг состояния здоровья детей. Все данные в оперативном режиме передаются в департамент, а также в Роспотребнадзор и медицинские организации.



В случае необходимости, учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, решения по каждому конкретному классу о режиме обучения будет принимать директор учебного заведения совместно с департаментом образования города.



В школах организован ежедневный мониторинг эпидемиологической ситуации. Усилен контроль за соблюдением санитарных норм и правил в условиях риска распространения COVID-19.

