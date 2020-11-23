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Учителя Иркутска выступают за очное обучение

Учителя Иркутска выступают за очное обучение
Общество,  Фото:pixabay.com
Почти 85 тысяч школьников Иркутска перешли на очное обучение

Почти 85 тысяч детей в 71 школе Иркутска полностью перешли на очную форму обучения. В дистанционном режиме сейчас продолжают заниматься 363 ученика из 14 классов в трёх школах города, сообщает администрация Иркутска.

– Педагогический состав выступает за то, что дистанционный режим отрицательно сказывается на качестве знаний обучающихся. В начальной школе данный режим обучения, в принципе, невозможен. А ещё дистант негативно влияет на уровень воспитанности школьников, – отметила директор средней № 14 Людмила Тучкова. – Кроме того, педагоги соблюдают масочный режим, также он рекомендован ученикам 9-11 классов.

– В школе соблюдаются все требования Роспотребнадзора. В кабинетах работают рециркуляторы, в местах общего пользования установлены ёмкости с дезинфицирующими средствами. На входе проводится термометрия, – рассказал заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Виталий Барышников. – Также отмечу, что в школах ведётся ежедневный мониторинг состояния здоровья детей. Все данные в оперативном режиме передаются в департамент, а также в Роспотребнадзор и медицинские организации.

В случае необходимости, учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, решения по каждому конкретному классу о режиме обучения будет принимать директор учебного заведения совместно с департаментом образования города.

В школах организован ежедневный мониторинг эпидемиологической ситуации. Усилен контроль за соблюдением санитарных норм и правил в условиях риска распространения COVID-19.
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