В Иркутской области проведут акцию для детей-инвалидов

Состоятся различные онлайн-мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей



В декабре в Иркутской области пройдёт III областная информационно-просветительская акция «Твори добро от всей души». Акция посвящена Международному дню инвалидов.



В её рамках запланированы различные мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. Из-за ограничительных мер в связи распространением коронавирусной инфекции, они состоятся в основном в онлайн-формате.



Предполагается проведение творческих конкурсов среди детей-инвалидов, их семей, трансляции записей мастер-классов. Пройдут мероприятия, которые направлены на воспитание толерантности и эмпатии к детям-инвалидам со стороны их сверстников и общества в целом. Это онлайн-викторины, чтение книг о милосердии, конкурс видеороликов по книгам о доброте и другое.



Состоятся также психологические, правовые консультации специалистов: юристов, социальных работников, психологов для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья. Запланировано издание и распространение специальных буклетов и листовок по правовой защите детей-инвалидов.



- Одна из задач акции «Твори добро от всей души» – создать в библиотеках области благоприятные условия для удовлетворения информационных, культурных, духовных потребностей особенных детей. Также важно оказать психологическую, консультативно-правовую помощь семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, способствовать воспитанию толерантности и эмпатии к детям-инвалидам, - сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области.



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