Проблему озвучила тётя пострадавшего мужчины
Забайкалец был доставлен бортом санавиации в краевую клиническую больницу.
- Нашему земляку потребовалась экстренная медицинская помощь. Он получил травмы при исполнении служебных обязанностей и был госпитализирован в Забайкальскую центральную районную больницу. Как только состояние пациента стабилизировалось, его перевезли в Читу для дополнительного обследования и лечения, - сообщила вице-губернатор Аягма Ванчикова.
Она добавила, что информация поступила во время прямого эфира на телеканале «России 24». За помощью обратилась тётя пострадавшего, она пояснила, что ему требовалось углублённое лечение. На сегодня состояние пациента оценивается как стабильное, ему оказывается необходимая медицинская помощь, сообщают в пресс-службе краевого правительства.
Забайкальца доставили в больницу после обращения в СМИ
Общество, Фото:
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