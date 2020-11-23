Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня
В Бурятии в ближайшие три дня ожидается в целом морозная и ветреная погода. Но при этом дневные температуры будут радовать довольно тёплой погодой для ноября, несвойственной в этих сибирских широтах.
Так, по данным Бурятского гидрометцентра, завтра по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью и юго-западу ночью до умеренного. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 15-17 м/с, позёмка. Температура ночью -5,-10, местами -13,-18, по северу при прояснении -25, днём -3,-8, по северу -10,-15 градусов.
Во вторник, 25 ноября, по Прибайкалью и юго-западу местами небольшой снег, по остальной территории республики преимущественно без осадков. Ветер западный ночью слабый, днём 6-12 м/с. Температура ночью -14,-19, местами -24,-29, днём -5,-10, местами -13,-18.
В среду, 26 ноября, по Прибайкалью и юго-западу местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер западный ночью слабый, днём 6-12 м/с. Температура ночью -17,-22, местами -27,-32, по Прибайкалью при снеге -11,-16, днём -6,-11, местами -15,-20 градусов.
В прошлом году в это время на севере республики ночные температуры достигали -43 градусов.
В Бурятии ожидается ветреная погода
Общество, Фото:
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