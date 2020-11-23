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В Забайкалье разворачивают дополнительные ковидные койки

В Забайкалье разворачивают дополнительные ковидные койки
Общество,  Фото:pixabay.com
На сегодня больных коронавирусом принимают 19 медицинских организаций

Дополнительные койки для пациентов с COVID-19 развёрнуты в медорганизациях Забайкальского края. В Агинской окружной больнице предусмотрено 30 ковидных коек, в Шилкинской центральной районной больнице – 26. Всего на минувших выходных открыто 56 дополнительных коек. Об этом сообщили 23 ноября на оперативном штабе по коронавирусу при министерстве здравоохранения региона.

- Мы наращиваем коечный фонд в зависимости от эпидситуации. На минувшей неделе установлены дополнительные койки в действующих моностационарах Читы и районов края. Кроме того, оперативным штабом министерства принято решение развернуть моноотделения в Агинской окружной больнице на 30 коек и в Шилкинской ЦРБ на 26 коек. Всего на минувших выходных открыто 56 дополнительных коек для пациентов с COVID-19, - рассказала глава краевого минздрава Анна Шангина.

На сегодня пациентов с коронавирусом, которые нуждаются в госпитализации, принимают 19 медицинских организаций - девять в Чите и десять в районах края. Всего в них развёрнуто 2048 коек, из которых сегодня заполнено 1743 или 85%. На амбулаторном наблюдении сейчас находятся 7242 забайкальца.

Продолжает свою работу круглосуточная COVID-клиника на базе первого поликлинического подразделения клинического медицинского центра, где на медицинском наблюдении сегодня находятся 1219 жителей Читы, в том числе 195 человек старше 65 лет. В КМЦ работают два компьютерных томографа - один КТ-аппарат задействован круглосуточно, второй с 20:00 до 6:00 часов утра. За сутки здесь проведено 106 исследований, выявлено 78 пневмоний, сообщили в пресс-службе краевого правительства.


коронавирус больница
 
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