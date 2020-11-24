Днём в столице Бурятии до -5 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 24 ноября по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью и юго-западу ночью до умеренного. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 15-17 м/с, позёмка. Температура ночью -5-10, местами -13-18, по северу при прояснении -25, днём -3-8, по северу -10-15 градусов.
В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью -6-8, днём -3-5, к вечеру понижение температуры.
В Улан-Удэ к вечеру похолодает
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