В Улан-Удэ к вечеру похолодает

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Днём в столице Бурятии до -5 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 24 ноября по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью и юго-западу ночью до умеренного. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 15-17 м/с, позёмка. Температура ночью -5-10, местами -13-18, по северу при прояснении -25, днём -3-8, по северу -10-15 градусов.



В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью -6-8, днём -3-5, к вечеру понижение температуры.

