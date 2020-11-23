У них первое командное место первенства и второе – чемпионата
С 21 по 23 ноября в конькобежном центре города Коломна Московской области проходили чемпионат и первенство России по стрельбе из арбалета (матчевый дивизион) на дистанции 10 метров. Участие в них приняли более пятидесяти лучших стрелков страны. В течение нескольких дней спортсмены выявляли самых метких в стрельбе из матчевого арбалета на дистанции 10 м, по 40 выстрелов.
Представительницы Бурятии также участвовали в соревнованиях. В личном зачёте первенства России золотую медаль завоевала мастер спорта международного класса Анастасия Деревягина. «Серебро» личного зачёта у новоиспеченного мастера спорта Екатерины Бубенцовой. По результатам общекомандного зачёта первенства страны первое место заняли Анастасия Деревягина, Екатерина Бубенцова и Анна Енисеева.
Серебряная медаль чемпионата страны на счету мастера спорта международного класса Валентины Протасовой. По результатам общекомандного зачёта чемпионата России второе место заняли Валентина Протасова, Анастасия Деревягина и Екатерина Бубенцова. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
Арбалетчицы Бурятии взяли медали первенства и чемпионата России
Общество, Фото:
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