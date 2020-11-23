Завершены работы над картиной на девятиэтажке
В Улан-Удэ завершили работу над граффити высотой в девять этажей, теперь оно светится ночью.
Огромное граффити нарисовали на стене дома по улице Жердева, 40 этой осенью. Недавно были завершены все творческие работы над картиной, после чего МБУ «Горсвет» установил на стене дома шесть светильников с ультрафиолетовыми лампами. Благодаря этому в тёмное время суток картина начинает необычно светиться, рассказали в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.
Настенная картина, посвящённая семейным ценностям, стала продолжением благоустройства двора. Городские художники из команды UUT4K граффити такого масштаба делали впервые. Также они впервые использовали флуоресцентные краски.
Дом по ул. Жердева, 40 теперь знаменит не только своим граффити. Здесь проводит занятия с детьми дворовый инструктор Павел Клюев, недавно он стал первым россиянином, который занял третье место по итогам премии UEFA Grassroots Awards за достижения в массовом футболе в номинации «Лучший лидер». Бронзовый призёр говорит, что проект прошёл путь от первого сбора ребятишек во дворе на улице Жердева в Улан-Удэ до соревнования республиканских масштабов.
В Улан-Удэ огромное граффити теперь светится в темноте
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Завершены работы над картиной на девятиэтажке
Уникальный проект иркутянина Ивана Кравченко расширяет географию
Выводок мышат в зоопарк летом принесли пожалевшие их люди
Новостной сюжет про нарушителей показал РЕН ТВ
«Гирлянду из птичек» запечатлели в столице Бурятии
На шоу «Большой балет» представители Бурятского театра оперы и балета выступили с сольными номерами
Дорожный ремонт в 110-м микрорайоне закончили
В своей работе Виктор рассказал о том, как можно вырастить сосны
Любой желающий может выложить фото в соцсети с хэштегом #СпасибоВолонтёрам03
Бурятия обогнала Иркутскую область по зависимости от никотина
Пост главы Бурятии о победе гиревика набрал множество лайков
За неполные два года здесь погибли семь человек
Сотрудница мэрии Улан-Удэ Юлия Дмитриева выступила на конкурсе «Мисс Офис»
Впервые за сутки подхватили ковид более 280 человек
В конкурсе могут принять участие все желающие