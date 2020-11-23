В Забайкалье предупредили о сбоях в телевещании

Общество, Фото: пресс-служба минЖКХ Забайкальского края

В некоторых районах края пройдут профилактические работы



В связи с проведением внеплановых ремонтно-профилактических работ на объектах цифровой телерадиовещательной сети в Забайкальском крае возможны перерывы вещания.



Так, возможны сбои с 24 по 27 ноября в период с 10:00 до 17.00 в населённых пунктах Дарасун, Жимбира, Новодоронинск Карымского района; Маккавеево Читинского района; Кокуй, Делюн, Усть-Курлыч, Усть-Наринзор Сретенского района; Красный Чикой, Красные Речки, Александровка, Архангельское, Малоархангельск, Барахоево, Большаково, Быково, Коротково Красночикойского района.



24 ноября с 10:00 до 16:00 – в населённых пунктах Забайкальск, Мациевская Забайкальского района; Газимурские Кавыкучи Газимуро-Заводского района.



27 ноября с 10:00 до 17:00 – в населённых пунктах Новоширокинский, Широкая Газимуро-Заводского района.



30 ноября в период с 10:00 до 18:00 - в селе Александровский Завод Александрово-Заводского района.



С 1 по 4 декабря с 10:00 до 17:00 – в городе Петровск-Забайкальский.



2 декабря с 10:00 до 17:00 – в посёлке Рудник Солонечный Газимуро-Заводского района.



С 9 по 10 декабря с 10:00 до 17:00 – в селе Зерен Газимуро-Заводского района.



9 декабря с 12:00 до 16:00 – в сёлах Газимурский Завод, Догьё, Игдоча, Калдага, Корабль, Павловск, Трубачёво, Ямкун и Тайна Газимуро-Заводского района. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края со ссылкой на информацию Забайкальского краевого радиотелевизионного передающего центра.

