В некоторых районах края пройдут профилактические работы
В связи с проведением внеплановых ремонтно-профилактических работ на объектах цифровой телерадиовещательной сети в Забайкальском крае возможны перерывы вещания.
Так, возможны сбои с 24 по 27 ноября в период с 10:00 до 17.00 в населённых пунктах Дарасун, Жимбира, Новодоронинск Карымского района; Маккавеево Читинского района; Кокуй, Делюн, Усть-Курлыч, Усть-Наринзор Сретенского района; Красный Чикой, Красные Речки, Александровка, Архангельское, Малоархангельск, Барахоево, Большаково, Быково, Коротково Красночикойского района.
24 ноября с 10:00 до 16:00 – в населённых пунктах Забайкальск, Мациевская Забайкальского района; Газимурские Кавыкучи Газимуро-Заводского района.
27 ноября с 10:00 до 17:00 – в населённых пунктах Новоширокинский, Широкая Газимуро-Заводского района.
30 ноября в период с 10:00 до 18:00 - в селе Александровский Завод Александрово-Заводского района.
С 1 по 4 декабря с 10:00 до 17:00 – в городе Петровск-Забайкальский.
2 декабря с 10:00 до 17:00 – в посёлке Рудник Солонечный Газимуро-Заводского района.
С 9 по 10 декабря с 10:00 до 17:00 – в селе Зерен Газимуро-Заводского района.
9 декабря с 12:00 до 16:00 – в сёлах Газимурский Завод, Догьё, Игдоча, Калдага, Корабль, Павловск, Трубачёво, Ямкун и Тайна Газимуро-Заводского района. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края со ссылкой на информацию Забайкальского краевого радиотелевизионного передающего центра.
В Забайкалье предупредили о сбоях в телевещании
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Дочки получили имена Арина, Альбина, Анна и Александра
Обладателями «золота» стали 6 спортсменов
Военнослужащим пришлось преодолеть горящую стену
В некоторых районах края пройдут профилактические работы
Конкурс состоится с 24 по 26 ноября
У неё серебряная медаль в весовой категории свыше 81 кг
Эрдэм Хубукшанов стал победителем всероссийского онлайн-турнира
Выборы IX Камбы-ламы состоялись в октябре
У них первое командное место первенства и второе – чемпионата
У молодых людей посменный график работы¸ составленный так, чтобы успевать на учёбу
Подростки сделали поздравительные открытки
Наибольшее увеличение отмечалось в возрастной группе 18-29 лет
Подборку составило крупное федеральное издание
Как будут звать щенка, выбирали народным голосованием
Озеро занимает девятую строчку рейтинга