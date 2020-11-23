Бурятия попала в сюжет про волну COVID-вечеринок

Похожие вечеринки, говорится в телесюжете, устроили в Краснодаре и Красноярске. В последнем случае организаторы попытались выдать дискотеку за уроки танцев. Теперь нарушителям грозят штрафы в сотни тысяч рублей, напомнили корреспонденты федерального телеканала.

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