Бурятия попала в сюжет про волну COVID-вечеринок

В воскресенье, 23 ноября, телеканал РЕН ТВ в новостном блоке показал сюжет про прокатившуюся по российским городам волну COVID-вечеринок в клубах.
«Регионы России усиливают ограничения. В Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня спортивные мероприятия проходят без зрителей. В торговых центрах закрыли фудкорты. В Подмосковье продлили еще на неделю запрет на массовые мероприятия со зрителями и посещение музеев, а также дистанционное обучение для студентов. Вместе с ужесточением мер по регионам прокатилась и волна нелегальных вечеринок - даже в Бурятии, где действуют самые строгие в стране ограничения», - рассказал телезрителям РЕН ТВ.
Похожие вечеринки, говорится в телесюжете, устроили в Краснодаре и Красноярске. В последнем случае организаторы попытались выдать дискотеку за уроки танцев. Теперь нарушителям грозят штрафы в сотни тысяч рублей, напомнили корреспонденты федерального телеканала.
Как сообщал «Байкал-Daily», незаконная вечеринка, по словам свидетелей, состоялась в Улан-Удэ в пятницу, 20 ноября в одном из развлекательных заведений. Тусовку с массовыми танцами на танцполе устроили, несмотря на запрет на любые массовые мероприятия. А ведь в Бурятии с 16 до 30 ноября запрещена также работа любых точек общепита.
Видео, снятое очевидцем, появилось в паблике «Весь Улан-Удэ», Пользователи в комментариях осудили веселящихся людей, напомнив про высокий уровень заболеваемости коронавирусом и ежедневные летальные исходы.