«Гирлянду из птичек» запечатлели в столице Бурятии
Улан-удэнец из окна своей квартиры сделал любопытный снимок. Сотни птиц одновременно уселись на провода.
«Подскажите, что за птицы, летают очень большими стаями», - спросил автор фотографии в паблике «Аноним 03».
В ответ комментаторы начали вовсю шутить, в том числе про Angry Birds (птичек из популярной игры).
«Это птичка на базе андроид 5.0 «SwiristeLS» новейшее изобретение роботехники. Вы думаете, почему они сидят на проводах? В лапках установлены новейшая беспроводная зарядка, сейчас подзарядятся и дальше полетят обновляться», - пошутил ещё один пользователь.
«Гирлянда из птичек прям», - сравнила местная жительница.
Данные птицы – это свиристели. Ничего редкого в подобной картине нет, прокомментировал «Байкал-Daily» эксперт: свиристели часто летают в начале зимы большими стаями.
В Улан-Удэ сотни птиц оккупировали провода
Общество, Фото:
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