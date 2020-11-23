В Улан-Удэ сотни птиц оккупировали провода

«Гирлянду из птичек» запечатлели в столице Бурятии



Улан-удэнец из окна своей квартиры сделал любопытный снимок. Сотни птиц одновременно уселись на провода.



«Подскажите, что за птицы, летают очень большими стаями», - спросил автор фотографии в паблике «Аноним 03».



В ответ комментаторы начали вовсю шутить, в том числе про Angry Birds (птичек из популярной игры).



«Это птичка на базе андроид 5.0 «SwiristeLS» новейшее изобретение роботехники. Вы думаете, почему они сидят на проводах? В лапках установлены новейшая беспроводная зарядка, сейчас подзарядятся и дальше полетят обновляться», - пошутил ещё один пользователь.



«Гирлянда из птичек прям», - сравнила местная жительница.



Данные птицы – это свиристели. Ничего редкого в подобной картине нет, прокомментировал «Байкал-Daily» эксперт: свиристели часто летают в начале зимы большими стаями.







