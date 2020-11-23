Дорожный ремонт в 110-м микрорайоне закончили
В Улан-Удэ в связи с окончанием дорожных работ в 110 микрорайоне маршруты №№ 40, 70, 71, 92 будут следовать согласно утверждённым схемам, сообщили в понедельник в пресс-службе мэрии.
Ранее, в период проведения работ, автобусы объезжали перекрытый участок дороги.
Автобусы в сотые кварталы Улан-Удэ будут ездить как обычно
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