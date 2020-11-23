Юный лесник из Бурятии стал лучшим юным исследователем

В своей работе Виктор рассказал о том, как можно вырастить сосны
На онлайн-площадке детского технопарка Алтайского края «Кванториум.22» состоялось федерально-окружное соревнование молодых исследователей «Шаг в будущее» по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. Более 200 школьников и студентов из Алтайского и Красноярского края, Иркутской области, Республики Бурятия и Хакасии представили свои научно-исследовательские работы.
Бурятию в соревновании представил Виктор Грабовский из школьного лесничества «Берёзка» Заиграевского района. Ученик восьмого класса Шпалозаводской средней школы занял первое место по направлению «Экология», обойдя представителей из Барнаула.
В своей работе Виктор рассказал о том, как можно вырастить сосны, а также проанализировал приживаемость сеянцев сосны в Заиграевском районе. Весной прошлого года, Виктор самостоятельно получил семена сосны и высеял свой небольшой питомник. Он тщательно ухаживал за питомником и через некоторое время, появились первые всходы, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
- Мне очень хотелось попробовать вырастить сосны, поэтому я решил провести исследование. В феврале я собрал несколько шишек сосны, получил из них семена, а в марте подготовил почву и высеял их. Каждый день я записывал все показатели: влажность почвы, температуру воздуха и измерял рост сеянцев. Могу сказать, что большая часть прижились, - с улыбкой рассказывает Виктор Грабовский.
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