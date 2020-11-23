Жители Бурятии говорят «спасибо волонтёрам»

Любой желающий может выложить фото в соцсети с хэштегом #СпасибоВолонтёрам03
В Бурятии 23 ноября запускают челлендж #СпасибоВолонтёрам03. Каждый житель республики сможет выразить свою признательность и благодарность добровольцам, написав или соорудив надпись «Спасибо Волонтёрам» и опубликовав в социальных сетях пост с хэштегом #СпасибоВолонтёрам03. Данная акция приурочена к национальному дню волонтёра, который отмечается 5 декабря, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
В этот день будут подведены итоги республиканского конкурса в сфере добровольчества «Республика добрых дел». В конкурсе определены 14 номинаций по различным направлениям добровольчества среди физических и юридических лиц. 5 декабря будут награждены 76 волонтёров памятными медалями.
Со 2 октября волонтерский штаб помощи населению в ситуации с распространением коронавирусной инфекции возобновил свою работу.
Основная задача добровольцев – помощь поликлиникам в доставке лекарств льготникам и бесплатных лекарств для пациентов, проходящих лечение от коронавирусной инфекции на дому.
За штабом на базе центра «ДоброДом» закреплены городские поликлиники №1, №3, №6 и Городская больница №4, за штабом на базе ОНФ закреплены городские поликлиники №2 и №5. В муниципальных образованиях волонтёры помогают центральным районным больницам.
Все штабы ведут работу по помощи нуждающимся людям – помощь продуктовыми наборами, помощь по хозяйству – колка дров, подвоз воды. Ведется тесная работа с учреждениями социальной защиты населения для оказания системной помощи маломобильным и одиноким пожилым людям.
На сегодняшний день набрано 533 волонтёра: из них 53 волонтера работают в штабе ОНФ, 37 добровольцев – в штабе «ДоброДома» и 443 волонётра – в районах республики. Со 2 октября штабом на базе «ДоброДома» в Улан -Удэ выполнено 1588 заявок, в муниципальных образованиях - 963 заявки. Всего отработана 2551 заявка от населения. Штаб ОНФ ежедневно принимает и отрабатывает в среднем 40 заявок от горожан.
Жители Бурятии говорят «спасибо волонтёрам»
Общество, Фото:
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