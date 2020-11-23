Усть-илимская спортсменка стала призёром первенства Европы по боксу

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

У неё серебряная медаль в весовой категории свыше 81 кг



Спортсменка из города Усть-Илимска Иркутской области Татьяна Богданова стала серебряным призёром первенства Европы по боксу среди юниорок 17-18 лет. Соревнования завершились 22 ноября в Будве в Черногории.



Татьяна Богданова выступала в весовой категории свыше 81 кг. В финале она уступила спортсменки из Республики Молдова Дарье Козорез.



По итогам сборная России заняла первое общекомандное место на первенстве Европы среди юниоров и юниорок. В активе российской команды девять золотых медалей, девять серебряных и одна бронзовая.



Напомним, в конце января 2020 года в Иркутске Татьяна Богданова заняла первое место на первенстве Сибирского федерального округа по боксу. Затем в Королёве в феврале текущего года она стала серебряным призёром первенства России. Спортсменка тренируется в спортивной школе «Лесохимик» у Бориса и Артёма Насртдиновых. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

