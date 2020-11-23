Гиревик из Бурятии установил мировой рекорд

Пост главы Бурятии о победе гиревика набрал множество лайков



Спортсмен из Бурятии Андрей Рассадин установил мировой рекорд на чемпионате мира по гиревому спорту в Санкт-Петербурге. Репост этого сообщения, которое написал министр спорта Вячеслав Дамдинцурунов, сделал в Facebook глава Бурятии Алексей Цыденов. Пост глапвы получил больше 180 лайков.



«Мои поздравления! Отличный результат у Андрея! За долгие в Бурятии второй чемпион мира по гиревому спорту. А первый выдающийся Леонов Сергей Трофимович, тренер Рассадина Андрея!» - поделился в комментариях один из пользователей.



Только за два соревновательных днях на чемпионате и первенстве мира в Санкт-Петербурге команда Бурятии взяла семь медалей. Плюс Андрей Рассадин установил самый мировой рекорд.

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Сергей Каргин стал победителем первенства мира среди юниоров.



Три серебра чемпионата мира завоевали Василий Недорезов, Сергей Каргин и Сергей Любимский.



Среди ветеранов золото завоевал Александр Усольцев.



Победителем среди любителей стал Валерий Карпов.

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