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В Бурятии стартовал конкурс новогодних костюмов и поделок

В Бурятии стартовал конкурс новогодних костюмов и поделок
Общество,  Фото:pixabay.com
Победители получат ценные призы и подарки

В Бурятии объявлен конкурс «Этноёлка» на лучший новогодний костюм и новогоднюю поделку. Главное условие – самостоятельное оригинальное изготовление новогоднего костюма или поделки. На конкурс принимаются новогодние костюмы и новогодние поделки, изготовленные из любого материала: ткань, цветные ленты, бумага, картон, гофрированная бумага, цветная плёнка, фольга и т.д.

Приём работ начался с 23 ноября и продолжится до 23 декабря 2020 года. Работы, отправленные после 23 декабря, рассматриваться не будут. Заявки для участия нужно присылать на электронную почту: konkurs_emtp@mail.ru. В теме письма необходимо указать «Заявка на участие в конкурсе «Этноёлка» с уточнением номинации «Новогодний костюм» или «Новогодняя поделка». Без заявки на участие работа не принимается. К заявке прикрепляется эскиз костюма и фото готового костюма.

Также участникам конкурса необходимо подписаться на страничку этнографического музея в Instagram. На своей личной странице в Instagram опубликовать конкурсную работу с хештегом #Нашэтномузей и #Этноёлка, отметив музей ссылкой @etno_museum03.

Работы всех участников будут размещены на официальном сайте этнографического музея. Награждение пройдёт в онлайн-формате. Каждый участник получит сертификат. Победителям конкурса достанутся памятные дипломы, ценные призы и подарки. Об этом сообщает пресс-служба музея.
Бурятия конкурс Новый год этнографический музей
 
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