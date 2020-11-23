В Иркутской области назвали самый опасный участок трассы «Сибирь»

За неполные два года здесь погибли семь человек



Пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области назвала самый опасный участок федеральной дороги «Сибирь». Этим местом стал участок в районе села Биликтуй Усольского района.



- После анализа состояния аварийности выяснилось, что на отрезке протяжённостью порядка 10 километров за неполные два года произошло 22 автомобильные аварии, в результате которых семь человек погибли, 31 травмирован. В каждом третьем происшествии транспортным средством управлял опытный водитель, имеющий стаж от 10 до 40 лет. Лишь в трёх ДТП за рулем находилась женщина. Практически все инциденты сопряжены с превышением скорости, выездом на полосу встречного движения, несоблюдением очередности проезда либо дистанции, - говорится в официальном сообщении полиции.



19 ноября в ходе работы экипажей специализированной роты ДПС в Усольском районе выявлено 22 нарушителя. В отношении виновных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях.







