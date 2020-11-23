За неполные два года здесь погибли семь человек
Пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области назвала самый опасный участок федеральной дороги «Сибирь». Этим местом стал участок в районе села Биликтуй Усольского района.
- После анализа состояния аварийности выяснилось, что на отрезке протяжённостью порядка 10 километров за неполные два года произошло 22 автомобильные аварии, в результате которых семь человек погибли, 31 травмирован. В каждом третьем происшествии транспортным средством управлял опытный водитель, имеющий стаж от 10 до 40 лет. Лишь в трёх ДТП за рулем находилась женщина. Практически все инциденты сопряжены с превышением скорости, выездом на полосу встречного движения, несоблюдением очередности проезда либо дистанции, - говорится в официальном сообщении полиции.
19 ноября в ходе работы экипажей специализированной роты ДПС в Усольском районе выявлено 22 нарушителя. В отношении виновных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях.
В Иркутской области назвали самый опасный участок трассы «Сибирь»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пост главы Бурятии о победе гиревика набрал множество лайков
За неполные два года здесь погибли семь человек
Сотрудница мэрии Улан-Удэ Юлия Дмитриева выступила на конкурсе «Мисс Офис»
В конкурсе могут принять участие все желающие
Добровольцы помогают медикам и нуждающимся людям
Супруга Сергея Зверева-младшего намерена бороться за московскую квартиру шоумена
По легенде учений, на горящих складах с военной техникой была угроза детонации
Сейчас медики не обладают льготой на внеочередной приём их детей в детские сады
В стихотворении отмечается, что труд врачей – адский
До конца ноября действует специальный авиарейс
Женщине самой пришлось покупать лекарства, которые должны предоставляться бесплатно
Впервые за сутки подхватили ковид более 280 человек
ПАО «ТГК-14» совместно с молодежным центром «Искра» стали организаторами в Забайкальском крае и Республике Бурятия онлайн-совещания «Диалог на равных»
В первую неделю запрета водителям будут выдавать предупреждения
В дело вмешалась прокуратура