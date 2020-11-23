 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 ноября

22 ноября

Популярное

В Иркутской области назвали самый опасный участок трассы «Сибирь»

В Иркутской области назвали самый опасный участок трассы «Сибирь»
Общество, 
За неполные два года здесь погибли семь человек

Пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области назвала самый опасный участок федеральной дороги «Сибирь». Этим местом стал участок в районе села Биликтуй Усольского района.

- После анализа состояния аварийности выяснилось, что на отрезке протяжённостью порядка 10 километров за неполные два года произошло 22 автомобильные аварии, в результате которых семь человек погибли, 31 травмирован. В каждом третьем происшествии транспортным средством управлял опытный водитель, имеющий стаж от 10 до 40 лет. Лишь в трёх ДТП за рулем находилась женщина. Практически все инциденты сопряжены с превышением скорости, выездом на полосу встречного движения, несоблюдением очередности проезда либо дистанции, - говорится в официальном сообщении полиции.

19 ноября в ходе работы экипажей специализированной роты ДПС в Усольском районе выявлено 22 нарушителя. В отношении виновных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях.



федеральная трасса ГИБДД
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Гиревик из Бурятии установил мировой рекорд
Гиревик из Бурятии установил мировой рекорд
Общество, 23.11.2020
Пост главы Бурятии о победе гиревика набрал множество лайков
В Иркутской области назвали самый опасный участок трассы «Сибирь»
В Иркутской области назвали самый опасный участок трассы «Сибирь»
Общество, 23.11.2020
За неполные два года здесь погибли семь человек
Улан-удэнка не стала «Мисс Офис-2020»
Улан-удэнка не стала «Мисс Офис-2020»
Общество, 23.11.2020
Сотрудница мэрии Улан-Удэ Юлия Дмитриева выступила на конкурсе «Мисс Офис»  
Идёт отбор претендентов на 100 достопримечательностей Бурятии
Идёт отбор претендентов на 100 достопримечательностей Бурятии
Общество, 23.11.2020
В конкурсе могут принять участие все желающие
В Улан-Удэ возобновил работу волонтёрский штаб «Аэропорт»
В Улан-Удэ возобновил работу волонтёрский штаб «Аэропорт»
Общество, 23.11.2020
Добровольцы помогают медикам и нуждающимся людям
Невестка Сергея Зверева решила отсудить его имущество
Невестка Сергея Зверева решила отсудить его имущество
Общество, 23.11.2020
Супруга Сергея Зверева-младшего намерена бороться за московскую квартиру шоумена
В Бурятии «потушили» военные склады. Видео
В Бурятии «потушили» военные склады. Видео
Общество, 23.11.2020
По легенде учений, на горящих складах с военной техникой была угроза детонации
В Бурятии многие медики получат приоритет на детсады
В Бурятии многие медики получат приоритет на детсады
Общество, 23.11.2020
Сейчас медики не обладают льготой на внеочередной приём их детей в детские сады
В Улан-Удэ пациент из ковидного отделения прочёл медикам стихотворение
В Улан-Удэ пациент из ковидного отделения прочёл медикам стихотворение
Общество, 23.11.2020
В стихотворении отмечается, что труд врачей – адский
Туристов из Бурятии ждут в Якутии
Туристов из Бурятии ждут в Якутии
Общество, 23.11.2020
До конца ноября действует специальный авиарейс
В Бурятии мать инвалида отсудила расходы на лекарства
В Бурятии мать инвалида отсудила расходы на лекарства
Общество, 23.11.2020
Женщине самой пришлось покупать лекарства, которые должны предоставляться бесплатно
Коронавирус в Бурятии побил два рекорда
Коронавирус в Бурятии побил два рекорда
Общество, 23.11.2020
Впервые за сутки подхватили ковид более 280 человек
В Бурятии и Забайкалье прошёл «Диалог на равных»
В Бурятии и Забайкалье прошёл «Диалог на равных»
Общество, 23.11.2020
ПАО «ТГК-14» совместно с молодежным центром «Искра» стали организаторами в Забайкальском крае и Республике Бурятия онлайн-совещания «Диалог на равных»
В Иркутске запретили большегрузам ездить по городу
В Иркутске запретили большегрузам ездить по городу
Общество, 23.11.2020
В первую неделю запрета водителям будут выдавать предупреждения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^