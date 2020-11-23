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В Туве прошла интронизация верховного ламы республики

В Туве прошла интронизация верховного ламы республики
Общество,  Фото:пресс-служба хүрээ «Цеченлинг»
Выборы IX Камбы-ламы состоялись в октябре

22 ноября в Тувинском государственном музыкально-драматическом театре имени В. Кок-оола состоялась торжественная церемония интронизации IX Камбы-ламы Республики Тыва – Гелек Нацыг-Доржу. На церемонии присутствовали представители всех буддийских регионов.

От Буддийской традиционной Сангхи России на церемонию приехали ширээтэ ламы, ламы дацанов и преподаватели Буддийского Университета «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева. Свои поздравления принёс глава буддистов России Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеева, сообщает пресс-служба Сангхи.

Напомним, что выборы верховного ламы Тувы прошли в октябре. На титул претендовали три кандидата. Предыдущий глава буддийской общины республики скончался из-за коронавируса.

Биография IX Камбы-ламы

IX Камбы-лама Гелек Насык-Доржу, в миру Сарыглар Сергек Олегович, родился в 1988 году. После окончания школы в родном селе Ак-Даш Сут-Холского района поступил на обучение в хурээ «Цеченлинг» города Кызыл. В 2003 году поступил на обучение на ламу в Буддийский университет «Даши Чойхорлин». Во время учёбы на третьем курсе был избран старостой тувинских хувараков в Иволгинском дацане и представителем Камбы-Ламы Тувы. В 2008 году завершил обучение с отличием. В 2014 году получил и защитил звание «Геше» в Буддийском университете, а также в этом же году получил звание «Почётного гражданина Сут-Холского района».

Является именитым борцом Сут-Холского района с званием «Начын». Начиная с 2014 года по настоящее время работал в разных хурээ по всей Туве. В 2020 был избран на пост Камбы-ламы на всеобщем собрании лам Тувы.
Тыва буддизм Сангха интронизация
 
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