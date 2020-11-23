Улан-удэнка не стала «Мисс Офис-2020»

К сожалению, улан-удэнке не удалось завоевать какой-либо титул.







- Считаю, что женщины наиболее решительны, больше анализируют и располагают к себе. Находят подход, этим и отличаются от мужчин, - ответила Юлия.







На спортивном дефиле девушки представили зажигательный фитнес-танец. Они облачились в спортивные костюмы и танцевали с бутафорскими гирями, гантелями и другим спортивным оборудованием.



В творческом конкурсе девушки блеснули своими талантами, представив определённую черту личности. Юлия выбрала целеустремлённость.





На арт-дефиле девушки исполнили номер в стиле кабаре.





