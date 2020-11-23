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Улан-удэнка не стала «Мисс Офис-2020»

Улан-удэнка не стала «Мисс Офис-2020»
Общество, 
Сотрудница мэрии Улан-Удэ Юлия Дмитриева выступила на конкурсе «Мисс Офис»

24-летняя Юлия Дмитриева, специалист по работе с обращениями граждан в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ, представила Бурятию на международном конкурсе красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис-2020». Накануне состоялся финал конкурса.

К сожалению, улан-удэнке не удалось завоевать какой-либо титул.


За звание «Мисс Офис» боролись 28 красоток из разных уголков России и мира. В финале их ждали различные испытания. Ведущими шоу были директор конкурса красоты Светлана Бобрикова и известный артист Дмитрий Дюжев. Велась онлайн-трансляция.

На интеллектуальном конкурсе Юлия сначала дала максимально близкий к правильному варианту ответ на вопрос – сколько литров в барреле нефти. Улан-удэнка сказала 200, правильный ответ – 159. Затем ей достался вопрос о том, чем же отличается управленческая деятельность мужчин и женщин.

- Считаю, что женщины наиболее решительны, больше анализируют и располагают к себе. Находят подход, этим и отличаются от мужчин, - ответила Юлия.


На спортивном дефиле девушки представили зажигательный фитнес-танец. Они облачились в спортивные костюмы и танцевали с бутафорскими гирями, гантелями и другим спортивным оборудованием.

В творческом конкурсе девушки блеснули своими талантами, представив определённую черту личности. Юлия выбрала целеустремлённость.


На арт-дефиле девушки исполнили номер в стиле кабаре.


Члены жюри заявили, что выбор победительниц был нелёгким. Ими стали:

Анна Локтионова, «Мисс Офис»
Лара Ян, «1-ая вице-Мисс Офис»
Валерия Байдаченко, «2-ая вице-Мисс Офис»
Анастасия Федорова, «Мисс зрительских симпатий»
Елена Серягина, «Мисс Фото»
Вероника Карпушкина, «Выбор Passion.ru»
Сабина Лиева, «Мисс Талант»
Екатерина Гаврилова, «Мисс Стиль»
Анастасия Рыбакова, «Доброе сердце»
Олеся Лукашева, Miss Office International
Кристина Тарабукина, «Мисс Фитнес»
Анна Веренина, «Мисс Интернет»
Анна Игумнова, «Мисс Единство»
Александра Смоликова, «Мисс Очарование»
Обабкова Оксана, «Бизнес-леди».

Некоторым победительницам в качестве приза вручили поездку на Байкал.

Справка:

Международный конкурс красоты «Мисс Офис» – это ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. Конкурс учрежден в 2010 году. Основная цель – популяризация образа успешной деловой женщины. За 11 лет в оргкомитет конкурса пришло более 175 000 заявок от участниц; состоялось 150 кастингов в РФ и за рубежом. Онлайн-трансляцию финала 2019 года посмотрели более 2,5 миллионов человек.


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