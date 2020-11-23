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Невестка Сергея Зверева решила отсудить его имущество

Невестка Сергея Зверева решила отсудить его имущество
Общество, 
Супруга Сергея Зверева-младшего намерена бороться за московскую квартиру шоумена

Супруга приёмного сына Сергея Зверева Юлия дала интервью, в котором заявила, что намерена подать на звёздного свекра в суд. В том числе у шоумена планируют отсудить квартиру в Москве. Информация об этом появилась в российских СМИ и телеграм-канале «Звездач».

«По закону Сережа имеет право на неё (квартира в Москве – прим. ред.). Ещё мы хотим получить со Зверева-старшего материальный ущерб. Буду бороться за семью до крови. Отец Сергея задел меня, назвал уголовницей. Теперь отвечу тем же», — рассказала «Звездачу»‎ Юлия, жена Зверева-младшего.

Жилплощадь, из-за которой планируют начать суды, находится в Тверском районе столицы.

Известный шоумен, стилист Сергей Зверев не общается со своим сыном уже несколько лет. Отношения с Сергеем-младшим у звезды испортились, когда тот женился на девушке Юлии. Сама она заявляет, что свёкр оскорблял её «на всю страну», называя, например, «уголовницей» на ток-шоу.

Теперь Юлия намерена получить со Зверева-старшего не только извинения, но и материальную компенсацию.

– Я хочу и извинений, и материальной компенсации. Все то, что по закону причитается. Пусть платит! В следующий раз будет думать, что он делает. Я это расцениваю в такую сумму, которую в судах даже не платят. Да я все бы у него хотела отсудить! Он выписал Серёжу из квартиры! Теперь пусть сам поймёт, каково это – остаться на улице! – цитирует невестку Сергея Зверева газета «Собеседник».

Как сообщал «Байкал-Daily», Сергей Зверев каждый год старается приезжать в Бурятию. Отдыхал он здесь и этим летом. Шоумен выбрал курортную здравницу в Аршане, где восстанавливал силы лечебными процедурами.

Приезд Сергея Зверева вызвал большой ажиотаж в Аршане. Местные жители учили его танцевать ёхор и даже лезли в окно за автографами.

Побывал Сергей Зверев и в селе Гужиры (здесь прошла часть его детства), где вновь объявил о сборе средств на восстановление церкви.

Также осенью в Москве состоялась презентация проекта по развитию экотуризма в Тункинском районе Бурятии. Проект «Тункинская долина» тогда участвовал во всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России. В презентации участвовал глава Бурятии Алексей Цыденов, министр туризма Мария Бадмацыренова, власти Тунки. Не остался в стороне и шоумен.

- Я топлю за своих, топлю, как могу. Почему? Потому что вижу потенциал, - сказал на презентации Сергей Зверев.

В конце прошлой недели звезда шоу-бизнеса также посвятил Бурятии выступление на конференции крупнейших компаний России по корпоративной социальной ответственности. Он предложил бизнесу вложиться в Гужиры, обещав лично заняться паломническими турами туда.


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