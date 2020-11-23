В Бурятии выберут лучшего преподавателя ДШИ

Конкурс состоится с 24 по 26 ноября



В Бурятии пройдёт III республиканский конкурс «Лучший преподаватель детской школы искусств». Мероприятие состоится дистанционно с 24 по 26 ноября по адресу: г. Улан-Удэ, пр. Победы, 17.



- Конкурс проводится с целью популяризации профессии преподавателя детской школы искусств и создания условий для повышения квалификации, раскрытия творческого потенциала преподавателей, работающих с творчески одаренными детьми и молодёжью и стимулирования их профессионального мастерства. А также для поддержки лучших преподавателей детских школ искусств Республики Бурятия, распространения практики их работы и передовых методов обучения в детских школах искусств, - сообщает колледж искусств имени П.И. Чайковского.



Конкурсные документы и материалы принимались до 13 ноября.

