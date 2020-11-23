В Бурятии работникам ЖКХ задерживали зарплату

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Иволгинском районе Бурятии организации жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих услуги на территории района, нарушали закон о труде и занятости населения.



Установлено, что в двух теплоснабжающих организациях работникам не производились доплаты за сверхурочные работы, компенсации за неиспользованные дни отпуска. Не проводилась специальная оценка условий труда, к работе допускались лица, не прошедшие обучение в области охраны труда, не выдавались в полном объёме средства индивидуальной защиты.



В трёх организациях жилищно-коммунального хозяйства нарушались сроки выплаты заработной платы с задержкой на два дня.



- По результатам рассмотрения представлений прокурора района шесть должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, работникам доначислена заработная плата и компенсация за её несвоевременную выплату на общую сумму 270 тысяч рублей. Устранение нарушений закона в полном объёме находится на контроле прокуратуры района, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Кроме того, по постановлению прокурора руководители организаций привлечены к административной ответственности. Государственной инспекцией труда в республике им назначены наказания в виде предупреждений и штрафов.

